165 milyon TL’lik rüşvet çarkı soruldu

Asrın yolsuzluğu olan 161 milyarlık kamu zararının oluştuğu, 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasında gün hesap günü. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılaması 11. gününde devam etti.

Mahkeme başkanı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a, "Adem Soytekin ile ilgili detaylı bir anlatımınız olmadı. Detaylı ifadenizi verir misiniz bu konuyla alakalı?" sorusunu yöneltti. Çalık, "Yakinen tanırım, ailesini tanırım, evlatlarını tanırım. Ancak, 'Adem Soytekin'e şunu verin bunu verin' diye bir talimatım olmamıştır" şeklinde cevap verdi.

Fatih Keleş'in yeğeni İBB İsper A.Ş. çalışanı tutuklu sanık Murat Keleş'e ise işadamı Ahmet Sari'nin iddianamede rüşvet parası 169 milyon 500 bin TL'yi farklı tarihlerde Florya'da bulunan Başkanlık Konutu'nda ağabeyi Zafer Keleş ve yeğeni olan Murat Keleş'e teslim ettiğine dair ifadeler soruldu.

Aylık geliri sorusuna "Sıfır TL" cevabını veren Murat Keleş gözaltı ve tutukluluk sürecini anlattı. Keleş, "O dönem amcam Fatih Keleş ile Bakırköy ve ek hizmet binasında karşılaşırdık, bazen ziyarete giderdim. Amcam ile dışarıda buluşmamız olmamıştır, kişisel olarak yakınlığım yoktur" şeklinde konuştu. Ahmet Sari'nin ifadesindeki iddiaları reddeden Keleş, "Yalandır. Amcam ile birlikte olduğunuz zaman karşılaşmışızdır. Kendisinden para almadım" dedi.

Davada gelecek hafta yalnızca pazartesi günü savunma alınacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri ise savunma yapmayan tutuklu sanıkların tahliyeye ilişkin talepleri alınacak. Perşembe günü tutukluluk değerlendirmesi yapılacak. Nisan sonu bitmesi beklenen davanın sarkacağı öngörülüyor.