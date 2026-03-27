Bakan Bolat: “Tek kaynağa bağımlı kalmadık”

"TEDARİK KAYNAKLARIMIZI ÇEŞİTLENDİREREK TEK KAYNAĞA BAĞIMLI KALMADIK"

Bolat, ABD/İsrail-İran savaşına yönelik ortada olmaması gereken bir savaşın başladığını ve bunun sonuç getirmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Kazananı olmayan bu savaşın bir an önce durması aklı selimin, sağduyunun gereğidir. Bölge halklarının da refahı ve selameti açısından olması gereken şey, bir an önce ateşkes ve barış şartlarının oluşmasıdır. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması bölgeden, başta petrol, doğal gaz, petrokimya, gübre gibi temel enerji ürünleri ve temel girdi ham madde ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasının sağlanmasıdır. Körfez bölgesi tek başına kaynak değil ama birçok üründe yüzde 20-30'lar civarında pazarda ağırlığı olan bir durum. Tabii bu durum göstermiştir ki hava savunma sistemlerine sahip olmak ve özellikle emtialar, enerji kaynakları açısından arz tedarikine sahip olmak çok önemli. Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu konularda son derece titiz ve gerekli hazırlıklara sahip durumdayız. O yüzden bu noktada birçok dünya ülkesi, hatta gelişmiş ülkelere göre arz tedarikleri anlamında iyi durumdayız. Bizde olmayan ham madde enerji veya girdilerde çeşitlendirme yaparak, tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirerek tek kaynağa bağımlı kalmadık. Bunun da faydasını görüyoruz."