Bakan Bolat: “Tek kaynağa bağımlı kalmadık”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansının 30 yıl sonra ilk defa bir Afrika ülkesinde yapıldığına dikkati çekerek, "Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri, ABD Ticaret Bakanlığı, Gana, Kamerun, Somali, Güney Kore, Singapur ve İngiltere ile Ticaret Bakanlığı düzeyinde görüşmelerimiz oldu." dedi. Bölgedeki savaşa ilişkin Hürmüz Boğazı’nda değinen Bakan Bolat, “tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirerek tek kaynağa bağımlı kalmadık. Bunun da faydasını görüyoruz." dedi.
Bakan Bolat, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğince (TASD) İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nı ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında TASD üyeleri ve sektör temsilcileri ile görüşme gerçekleştiren Bolat, fuarda bulunan Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı koleksiyona ilişkin bilgi aldı. Stantları gezen Bakan Bolat, firma temsilcileriyle sohbetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dünya Ticaret Örgütü 14. Bakanlar Konferansı temaslarına değinen Bolat, DTÖ'nün merkezinin Cenevre'de olduğunu hatırlatarak, iki yılda bir DTÖ üyesi 166 ülkenin ticaret bakanları ve resmi ticaret heyetlerinin bir ülkede buluştuklarını ve dünya ticaretinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve konuların ele alındığını anlattı. Bu yıl ev sahibinin Kamerun olduğunu aktaran Bolat, "30 yıl sonra ilk defa bir Afrika ülkesinde yapılıyor. Bu anlamda biz de ülkemizi orada iki gün boyunca temsil ettik. Resmi heyetimiz pazar gününe kadar temaslarına devam ediyor. Biz toplu oturumlara katıldık. Başta Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri, ABD Ticaret Bakanlığı, Afrika ülkelerinden Gana, Kamerun, Somali, Güney Kore, Singapur ve İngiltere olmak üzere Ticaret Bakanlığı düzeyinde görüşmelerimiz oldu." diye konuştu.
"YATIRIMLARIN TEŞVİKİ KONUSUNDA TÜRKİYE OLARAK ÖN AÇICI OLDUK"
Bakan Bolat, dünya ticaretinin zor günlerden geçtiğini, savaşların sürdüğünü dile getirerek, bu açıdan dünya ticaret kurallarının uluslararası, çok taraflılık kurallarının devamının büyük önem taşıdığını, bunlar olmazsa bütün ülkelerin kendilerine göre kurallar icat etmeye başlayabileceğini ve dünya ticaretinin bundan ağır bir yara alacağını kaydetti. Dünya ticaretinin büyümesi halinde ekonomik büyümenin gerçekleşeceğini, insanların satın alma gücü ve refahının artacağına dikkati çeken Bolat, "Bu anlamda çok önemli bir toplantı yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Özellikle yatırımların teşviki konusunda, gelişmekte olan ülkelerin çok istekli olduğu bir anlaşma taslağının DTÖ kurucu anlaşmasına ilavesi konusunda da biz Türkiye olarak ön açıcı olduk, bu oradaki bütün heyetler tarafından büyük takdirle karşılandı." diye konuştu. Bolat, DTÖ'nün şeffaflık, çok taraflılık kurallarının devam etmesinin ve anlaşmazlıkların ihlali mekanizmasının işleyebilir olmasının önemine işaret etti. Tarım ve balıkçılık ürünleriyle ilgili yeni anlaşmalar imzalayabilme çabalarının DTÖ'nün ana konuları olduğunu söyleyen Bolat, Türkiye'nin aktif ve yapıcı bir şekilde DTÖ'nün başarılı olması, gelişmesi ve Türkiye'nin ihracatı için yeni imkanlar, yeni ortaklar bulması için destekledikleri bir alan olduğunu ifade etti.