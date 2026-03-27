Bakan Göktaş: “133 bin gencimizin evlilik kredilerinin ödemelerini gerçekleştirdik”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Fondan evlilik kredisi veriyoruz ve genç çiftlere bugüne kadar sağladığımız destek 10 milyar lirayı aştı. Bugün itibarıyla 170 bin gencimiz fondan yararlanmaya hak kazandı. 133 bin gencimizin evlilik öncesi evlilik kredilerinin ödemelerini gerçekleştirdik." dedi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nde konuşan Bakan Göktaş, Rize Belediyesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu kapsamında hazırladığı 'Kökler ve Kanatlar' kitabıyla önemli bir esere imza attığını söyledi.
Kitabın ailenin hayattaki kurucu yerinin yeniden düşünülmesine vesile olduğunu ifade eden Göktaş, 6 farklı ülkeden 53 yazarın aileyi kendi bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde ele alarak çok yönlü bir bakışla değerlendirdiğini dile getirdi. Göktaş, paneli ve kitabın taşıdığı birikimi söz, fikir ve tecrübeyle tamamlayan önemli bir buluşma olarak gördüğünü belirterek "Kök aidiyeti, sürekliliği, hafızayı ve medeniyet birikimini temsil eder. Kanat ise imkanı, ufku, yenilenmeyi ve geleceğe güvenle bakabilmeyi anlatır. Aile de tam olarak böyledir. İnsana kök verir ama aynı zamanda onu hayata hazırlayan en güçlü zemini kurar." ifadelerini kullandı. Ailenin tek bir başlık altında değerlendirilemeyecek kadar derin ve çok katmanlı olduğunu vurgulayan Göktaş, kuşaklar arası aktarım ve toplumsal istikrarın doğrudan aile kurumuyla ilişkili olduğunu aktardı.
Göktaş, dünya nüfusunun 8 milyarı aşmış olmasına rağmen doğurganlık oranlarının gerilediği gerçeğini değiştirmediğini ifade ederek "Aksine toplumların yaş yapısının hızla değiştiğini ve demografik dengenin yeni risklerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun 2025 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu, nüfus meselesinin yaşam şartları, bakım imkanları, çalışma hayatı ve sosyal politikalarla birlikte düşünülmesi gerektiğini gösteriyor." diye konuştu. Dijital çağın beraberinde yeni riskler getirdiğine işaret eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekranlar artık gündelik alışkanlıklarımızı şekillendiren güçlü bir etkendir. Algoritmalar gündelik hayatımızın parçasıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz çok erken yaşlarda dijital dünyayla temas kurmaktadır. TÜİK verileri, 6-15 yaş grubunda çocukların internet kullanım oranının yüzde 83,9 olduğunu, sosyal medya kullanımının yüzde 66,1'e ulaştığını gösteriyor. Dijital araçlar eğitim, üretim ve iletişim için kıymetli imkanlar sunabilir. Fakat denetimsiz kaldığında dikkat dağınıklığından yalnızlaşmaya, mahremiyet kaybından bağımlılık riskine, kimlik baskısından değersizleşmeye kadar pek çok sorun doğurabilir."