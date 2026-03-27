Bakan Göktaş: “133 bin gencimizin evlilik kredilerinin ödemelerini gerçekleştirdik”

Bakan Göktaş, aileyi koruyan, güçlendiren ve değişen hayat şartları karşısında destekleyen politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradenin, aileyi merkeze alan politikaların hem yönünü tayin ettiğini hem de uygulama zeminini sağlamlaştırdığını vurguladı. Aile içi iletişimi güçlendiren, çocukların güvenli gelişimini destekleyen ve karşılaşılan sorunlara zamanında müdahale eden hizmet modellerini sahada daha erişilebilir hale getirdiklerini aktaran Göktaş, "Bu noktada, sosyal risk haritaları bizim için çok önemli bir imkan sunuyor. Sahadaki ihtiyaçları daha doğru okumamıza, kırılganlık alanlarını daha erken tespit etmemize ve hizmetlerimizi daha etkili biçimde yönlendirmemize katkı sağlıyor. Böylece her bölgenin kendi sosyal dokusunu dikkate alan, önceliğini doğru belirleyen ve aileyi zamanında destekleyen bir çalışma zemini kuruyoruz." dedi.

Göktaş, gençlerin mutlu ve huzurlu bir yuva kurmaları için evlilik öncesinden başlayarak desteklediklerine değinerek şöyle devam etti: "Aile ve Gençlik Fonu ile ülkemizin yer altı kaynaklarından doğan imkanları yani Gabar'daki yer altı zenginliklerini, doğal gaz kaynaklarımızın zenginliğini gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Fondan evlilik kredisi veriyoruz ve genç çiftlere bugüne kadar sağladığımız destek 10 milyar lirayı aştı. Bugün itibarıyla 170 bin gencimiz fondan yararlanmaya hak kazandı. 133 bin gencimizin evlilik öncesi evlilik kredilerinin ödemelerini gerçekleştirdik. Sadece maddi destekle değil, 164 bin gencimize sunduğumuz eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle güçlü ailelerin inşasına katkı sağlıyoruz."

"923 BİN ANNEYE 13,9 MİLYAR LİRA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİK"

2025 Aile Yılı'nda çocuk sahibi olmak isteyen aileler için doğum yardımlarında büyük bir reform gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Göktaş, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıl mayıs ayında başlattığımız bu destekle bugüne kadar 923 bin anneye 13,9 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Yaklaşık 549 bin anneye ise her ay düzenli bir şekilde ödemelerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız 5 yaşına gelene kadar bu desteklerimizi alacak ve tabii ki hem evlenecek gençlerimize hem de yuva kurmak isteyen her ailemizin yanında olmayı da kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kurumsal kapasiteyi güçlendirerek kalıcı hale getirdiklerini belirterek, aile diplomasisini dünya gündemine taşıyarak, Türkiye'nin bu alanda öncülük etmesini sağladıklarını aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2026 yılını "Aile Yılı" ilan ederek bu yaklaşımı benimsediklerini vurgulayan Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesi için Türkiye olarak girişimlerde bulundukları belirtti. Göktaş, panel kapsamında düzenlenecek Aile ve Dijital Gerçeklik temalı yarışmanın da gençlerin meseleye söz üreten birer özne olarak katılmasından dolayı önemli olduğuna inandıklarını dile getirdi.