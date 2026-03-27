Haberler

Gündem Haberleri

Bakan Uraloğlu: “Trabzon hızlı tren ağıyla buluşacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un, ulaşım altyapısında raylı sistemlerin merkezde olduğu yeni bir döneme girdiğini belirterek, kenti hem şehir içi raylı sistemle hem de hızlı tren ağıyla buluşturacaklarını söyledi. Öte yandan Bakan Uraloğlu, "Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 00:38

Uraloğlu, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından 26-29 Mart'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış programında konuştu. Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için bugüne kadar bölünmüş yollar ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı yollar başta olmak üzere çok sayıda yatırımın tamamlandığını belirten Uraloğlu, Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünellerinden biri olan Zigana Tüneli ile önemli bir eşiğin aşıldığını ifade etti.

Şehir içi trafiğe nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaşıldığını vurgulayan Uraloğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu'nu da iki kesim halinde hayata geçirdiklerini ve birinci etap çalışmaların devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, raylı sistem yatırımlarına vurgu yaparak Karadeniz'i boydan boya bağlayacak hızlı tren hattına ilişkin bilgi verirken, şehir içi ulaşımı rahatlatacak modern kent içi raylı sistem projesinin Trabzon'un ulaşım vizyonunda önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Hem şehrimizi modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerimiz, Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla hayata geçiyor.