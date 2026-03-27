CHP'li Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltında! Firmaları haraca bağlamışlar
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın arasında olduğu şüphelilere yönelik “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı. Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Yalım’ın arasında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü Polisleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında bazı kişilerden ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli'de toplam 12 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında olduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım
HEM RÜŞVET HEMDE ORTAKLIK ŞARTI
Uşak Belediyesi'nin şirketlere verdiği ihalelerde mükerrer faturalandırma yaptığı ve oluşan farkı rüşvet olarak alındığı iddia edildi. İhale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği tespit edildi.
Uşak Belediyesi personeli Cihan Aras
FUTBOL KULÜBÜ İÇİN MAKAMDA RÜŞVET TESLİMATI
Yapılan incelemede, Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor Kulübüne yardım/bağış adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları tespit edildi. Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına bağış adı altında nakit şekilde paraların getirildiği ve makbuz
düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği de belirlendi.
EĞLENCE PARALARINI BELEDİYEYE ÖDETTİLER
Öte yandan soruşturma kapsamında Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil/ ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği de belirlendi.