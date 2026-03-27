CHP’li Uşak Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltında! Firmaları haraca bağlamışlar

RÜŞVET ALAMAYINCA AVM'Yİ MÜHÜRLEYİP 65 MİLYON CEZA KESTİ

Özkan Yalım'ın kendisine ait olan Yalım Garden tesisinde çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği belirlendi. Özkan Yalım'ın iş insanı olan E.A'dan belediye için 10 adet araç talep ettiği ancak E.A'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği de tespit edildi.

HTS, BAZ VE MASAK GERÇEĞİ ORTAYA SERDİ

Savcılık müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili kişiler arasında yoğun HTS (iletişim trafiği) ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu ve tüm bunların tanık ve müşteki beyanlarından elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu değerlendirildi.