CHP’nin ’şeffaflık tiyatrosu’ Antalya’da çöktü! AK Partili Ali Çetin: Ankara’da nutuk atacağına Antalya’daki emlak imparatorluğuna bak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı üzerinden başlattığı algı operasyonuna, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'den zehir zemberek bir yanıt geldi. Çetin, Ankara'da "dürüstlük abidesi" kesilen Özgür Özel'in, kendi belediyesindeki "dağ gibi biriken" yolsuzluk ve tapu skandalları karşısında "ölü taklidi" yapmasını siyasi ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

"BAKANIN TAPUSUNU DEĞİL, TUTUKLU BAŞKANININ SERVETİNİ AÇIKLA!"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Özgür Özel'in asılsız iddialarla gündem değiştirmeye çalıştığını belirterek, CHP liderini kendi partisinin yönettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki karanlık ilişkilere bakmaya davet etti. Çetin, açıklamasında şu sert ifadelere yer verdi:

"Siz hayali rakamlarla Sayın Bakan Gürlek'in tapularını araştıracağınıza; rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında şu an demir parmaklıklar ardında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ve çevresindeki isimlerin gizlenen servetini açıklayın. Kamuoyunda günlerdir konuşulan 600'ün üzerindeki tapu iddiası doğru mudur? Eğer dürüstseniz, önce bu devasa mülklerin kaynağını halka arz edin de görelim kim şeffaf, kim değil!"

LONDRA'DAN İSPANYA'YA UZANAN "RANT AĞI" DEŞİFRE EDİLDİ

Ali Çetin, CHP yönetiminin sadece Muhittin Böcek olayında değil, belediyenin en üst düzey bürokratları hakkındaki vahim iddialar karşısında da "dilini yuttuğunu" söyledi. Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer ve ailesine ait olduğu belgelenen mülklere dikkat çeken Çetin, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

Londra'dan İspanya'ya kadar uzanan bir emlak imparatorluğu sizin belediyenizin en yetkili ismine aitken tek kelime etmeyeceksiniz, ama Ankara'da dürüstlük nutukları atacaksınız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu! Özgür Özel'in sözde 'hesap sorma' söylemi, Antalya'daki bu devasa rant ağına toslamıştır. Kendi bürokratına 'Bu tapular nereden geldi?' diye soramayan bir Genel Başkan, Türkiye'ye hangi adalet vizyonunu vaat edebilir?

"TİCARİ FAALİYETİ OLMAYAN AİLELERDE BU KADAR TAPU NE ARIYOR?"

Skandalın sadece genel sekreterle sınırlı kalmadığını, Böcek'in vekili Büşra Özdemir Dirgen ve ailesi hakkında da benzer iddiaların ayyuka çıktığını hatırlatan İl Başkanı Çetin, CHP'nin "koruma kalkanını" şu sözlerle eleştirdi:

Hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan aile bireylerinin üzerine kayıtlı onlarca tapu kentin orta yerinde duruyor. Bu mülkler hangi 'hizmetin' karşılığında edinildi? Özgür Özel, burnunun dibindeki tapu zenginlerine koruma kalkanı oluştururken, Ankara'da siyasi alan kazanmaya çalışmaktadır. CHP'nin kendi içindeki bu devasa yolsuzluk ve servet iddialarına karşı takındığı 'dokunulmazlık zırhı' halkın gözünden kaçmamaktadır.

"YARGI KARARINA SAYGI DUYUN, SPEKÜLASYON YAPMAYIN"

5 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunun ciddiyetine vurgu yapan Ali Çetin, yargı sürecinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirterek açıklamasını şu uyarıyla tamamladı:

Herkesin yargı kararına saygı duyması gerekir. Süreç tamamlanmadan yapılan siyasi manevralar kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Ancak Antalya halkı kimin sustuğunu, kimin neyi örtbas ettiğini ve kimlerin rant imparatorluğu kurduğunu çok iyi görüyor. CHP yönetimi artık bu gerçeklerden kaçamaz.