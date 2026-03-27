Dijital akademiyle eğitim baştan yazılıyor

"Türkiye'nin Düşünce Ekranı" mottosuyla yola çıkan Enstitü Dijital'in vizyonu, eğitim yaklaşımı ve içerik yapısı önceki akşam İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde tanıtıldı. Akademik bilgiyi yalnızca akademi çevresiyle sınırlı tutmayan, geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen platform uzman isimler aracılığıyla sunulan içerikleriyle "düşünce üretimini güçlendiren bir dijital akademi" modeli ortaya koyuyor. Platform, dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde sosyal bilimlerde güçlü bir dönüşümün kapısını aralayacak. Programın tanıtımında konuşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan platformun çıkış noktasını şöyle anlattı: "Akademik bilgi ya akademide kalıyor ya da dijital dünyada kayboluyor. Biz bu boşluğu doldurmak istedik. İzleyeni sadece bilgilendiren değil, düşündüren ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir içerik ekosistemi oluşturuyoruz."

KENDİ SORULARIMIZI SORMALIYIZ

Programda konuşan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ise Avrupa merkezli sosyal bilim geleneğinin uygar-ilkel ve gelişmişgeri kalmış gibi ikili karşıtlıklar üzerinden kurulan bir hiyerarşi ürettiğine dikkat çekti. Albayrak "Bu yaklaşım, akademik disiplinlerde belirli bir sıkışmışlık hâli doğurmuştur. Oysa toplumsal kurumlar ve akademik disiplinler, her toplumun kendi ontolojik kabulleri ve özgün problemleri üzerine inşa edilir. Enstitü Dijital olarak, bu sıkışma hâlini aşmanın yolunun kendi toplumsal sorularımızı sorma cesareti göstermek olduğuna inanıyoruz'' dedi.

ÖZGÜN VE YENİ BİR MODEL

Program kapsamında düzenlenen panelde Prof. Dr. Halil Berktay ve Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu dijitalleşmenin sosyal bilimlere etkisini değerlendirdi. Berktay, yapay zekâ çağının fırsat ve risklerine dikkat çekerken, Pembecioğlu ise bilgiye maruz kalma biçiminin değiştiğini vurguladı. Platform akademisyenler, öğretmenler, kamu ve özel sektör yöneticileri, genç profesyoneller, öğrenciler, kendini geliştirmek isteyen tüm bireyler için tasarlandı. Katılım için herhangi bir yaş ya da meslek sınırlaması bulunmuyor.

HANGİ DERSLER OLACAK?

İçerikler sosyal bilimlerin farklı alanlarını kapsayacak şekilde planlandı. Tarih, sosyoloji, felsefe, ekonomi, kültür ve medeniyet çalışmaları gibi dersler olacak. Dersler, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmış özgün içeriklerden oluşacak. Her programın tamamlanmasının ardından katılımcılara başarı sertifikası verilecek. Sertifika alan katılımcılar, bir üst program ya da yeni içeriklere geçiş hakkı kazanacak. Platformda kullanılan öğrenme yönetim sistemi (LMS) sayesinde katılımcılar programdaki performansını takip edebilecek.