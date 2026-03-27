İhraç savcıya rüşvetten dava

İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde görev yaparken ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı hakkında, yürüttüğü soruşturmalarda rüşvet aldığı ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çallı için 6 yıl 10 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, Çallı'nın makaron kaçakçılığı davasıyla tanınan işadamı Atalay Demirbaş ile sıkı bir irtibat içinde olduğu belirtildi. Kamera kayıtlarına göre Demirbaş'ın savcılık makamına rahatça girdiği ve kısıtlılık kararı bulunan dosyalardaki belgelerin kendisiyle paylaşıldığı tespit edildi.

TAHLİYE PAZARLIĞI

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre süreç şöyle işledi: Tutuklu şüpheli Z.Y.'nin tahliyesi için 300 bin dolar karşılığında anlaşma sağlandı. İlk etapta 50 bin dolar (412 bin TL) Demirbaş'ın hesabına yatırıldı. Paranın yatmasının ardından Savcı Çallı, tahliye dilekçelerinin hangi makama verileceği konusunda Demirbaş'ı yönlendirdi ve şüphelilerin ev hapsiyle tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi. İddianamede, Temmuz 2021'de 75 bin doların hazır olduğuna dair yazışmalar olduğu, Çallı'nın bu parayı bizzat teslim aldığına dair baz kayıtlarının tanık ifadelerini doğruladığı vurgulandı. İddianamedeki en çarpıcı delillerden biri, bir talebin reddedilmesi üzerine Demirbaş'ın savcıya attığı "Zaten ilk işten eksik verdiler, biraz daha öderler" mesajı oldu. Bu mesajın, tahliye işlemleri için yapılan ödemelerin açık bir kanıtı olduğu ifade edildi. Savcı Çallı'nın ayrıca bazı şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmesi ve el konulan paraların iadesi karşılığında maddi menfaat temin etmeye çalıştığı, dosya bilgilerini paylaşarak soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği kaydedildi.