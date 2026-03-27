Haberler

Gündem Haberleri

İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan medya Kalkınma Ajansı arasında murabakat zaptı imzalandı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı arasında, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında mutabakat zaptı imzalandı. Bu kapsamda, dijital ve sosyal medya, görsel-işitsel medya, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 00:54

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından bu yıl İstanbul'da 5'incisi düzenlenen STRATCOM Zirvesi kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Arasında Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu Kapsamında Ortak Çalışma Komisyonu ve Komitelerinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmed İsmayilov tarafından imzalandı. Mutabakat zaptı, dijital ve sosyal medya, görsel-işitsel medya, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesini öngörüyor. Mutabakat zaptı ile taraflar, Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu bünyesinde ortak çalışma komisyonu ve daimi komitelerin kurulmasında mutabık kaldı.