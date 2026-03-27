Milli Savunma Üniversitesi’ne gençlerden yoğun ilgi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından önceki gün başlayan tercih süreci, daha ilk saatlerden itibaren yoğun başvuruya sahne oldu. Paylaşılan verilere göre, tercihlerin başladığı ilk 4 saat içinde 11 bin 566 aday işlemlerini tamamladı. 1 Mart'ta gerçekleştirilen sınava toplam 645 bin 406 aday katılmıştı. Sonuçların ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından adaylar sisteme yönelirken, ilk saatlerde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Uzmanlara göre bu tablo, özellikle harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına olan talebin artarak sürdüğüne işaret ediyor.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

MSÜ bünyesinde verilen eğitim, disiplin ve akademiyi bir araya getiren özel bir model sunuyor. Harp okullarında yaklaşık 4 yıl süren eğitim boyunca öğrenciler lisans eğitimi alırken aynı zamanda yoğun askeri eğitimlerden geçiyor. Eğitim programlarında mühendislikten sosyal bilimlere kadar geniş bir alan yer alıyor. Bunun yanı sıra liderlik, kriz yönetimi, takım çalışması ve fiziksel dayanıklılık gibi beceriler de uygulamalı eğitimlerle geliştiriliyor.