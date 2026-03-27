SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar

Türkiye, bölge barış ve huzurun tesisi için çabalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölge ülkeleri ve küresel güçlerle önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.