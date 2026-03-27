SON DAKİKA... MSB’den açıklama: İncirlik Üssü’nde olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!