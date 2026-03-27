TBMM Başkanı Kurtulmuş: Müzakereye yol verilmesini tavsiye ediyoruz”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam eden sürece ilişkin, "Türkiye olarak başından beri, bölgedeki bütün diğer çatışmalarda olduğu gibi burada da müzakereye yol verilmesi gerektiğini ilgili herkese tavsiye, telkin ediyoruz. Ümit ederiz ki bu müzakere yeniden başlatılır." dedi.
Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Üç Deniz Aşırı Girişimi toplantısına Türkiye olarak ilk defa katıldıklarını belirten Kurtulmuş, toplantının çok yararlı olduğunu söyledi. Zagreb ve Bükreş'teki görüşmelerden izlenimlerini paylaşan Kurtulmuş, dünyada yaşanan son gelişmeler nedeniyle NATO ve AB'nin eskisi gibi fonksiyonlarını yerine getirememesi nedeniyle ülkelerin bir arayış içinde olduklarını belirtti.
Türkiye'nin bölgenin istikrarlı ve sürekli gelişmekte olan önemli bir ülkesi olarak dikkati çektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "İki gündür devam ettiğimiz temaslarda da hem senato başkanı, hem başbakan, hem de bugün Romanya Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin önemini ne kadar yakinen kavradıklarını bir kere daha anlamış olduk." diye konuştu. Romanya ile stratejik ittifakın ve NATO kapsamında ortak birtakım misyonların bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, ikili ticaret hacminin 13,5 milyar dolar seviyelerine çıktığını bildirdi. Kurtulmuş, "Türkiye, güven veren, istikrar ve itimat telkin eden bir ülke olarak bu bölgedeki ülkeler içinde dikkat çeken ve ilişkilerin artırılmasına değer bir ülke olarak telakki ediliyor." ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Kurtulmuş, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'nin Terörsüz Türkiye çalışmalarına tam vaktinde başladığının göstergesi olduğunu dile getirdi. Bölgede ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte etnik ve mezhebi fay hatlarının kışkırtılarak çatışmaların körüklenmeye çalışıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye olarak biz kendimizi sağlama almak mecburiyetindeydik. Tam da bu amaçla başlamış olan bir çalışmadır." dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıllık tarihinin yaklaşık 50 yılını terörün gölgesinde geçirdiğini ve büyük bedeller ödediğini belirten Kurtulmuş, "Artık terör meselesinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Tam vaktinde, zamanında ve büyük bir kararlılıkla başlanmış olan teşebbüstü. Çok şükür işin özellikle siyasi kısmını oluşturan TBMM kısmı çok kısa süre içerisinde başarıyla sonuçlandı." değerlendirmesinde bulundu.