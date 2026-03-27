TBMM Başkanı Kurtulmuş: Müzakereye yol verilmesini tavsiye ediyoruz”

Bütün partilerin bir araya gelerek çok farklı fikirleri olmasına rağmen konuyla ilgili ortak bir raporda buluşmasını "büyük bir başarı" olarak nitelendiren Kurtulmuş, şunları söyledi: "Şimdi bunun gereklerinin yerine getirilmesi lazım. En önemli mesele tabii ki burada terör örgütünün kendini feshettiğinin ve silahları bıraktığının tespit ve tesciliyle birlikte yasal düzenlemeler meselesine süratle geçilebilir. Bundan sonraki süreçte iş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin üzerindedir. Bu siyasi partilerimiz çok samimi bir şekilde komisyonda ortaya koydukları samimi yaklaşımların benzerini ortaya koydukları takdirde kısa süre içinde yasal düzenlemeler gerçekleşir diye ümit ediyorum."

Bunun için de tam manasıyla birlik, beraberlik ve kardeşliğin sözlerle değil, gönülden tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bunun için de Türkiye çok büyük bir ivme yakaladı, çok önemli bir merhale katetti. Bu attığımız adımlardan asla geri dönüş olmayacaktır. Türkiye'de bir daha insanlarımız 'Türktür, Kürktür vesaire' diyerek ayrışmayacaklar ve asla bunların ayrışılmasına dönük siyasetin üretilmesine de müsaade etmeyecektir bu millet. Çünkü artık bu bölge huzur, güvenlik istiyor. Türkiye de bölgenin en güvenli ülkesi olarak Terörsüz Türkiye meselesini tamamıyla neticelendirecek bir güce, kuvvete, kudrete ama hepsinden önemlisi niyete sahiptir." açıklamalarında bulundu.

"İSRAİL'İN DERDİ, BÖLGEDE 'BÜYÜK İSRAİL'İ KURMAK"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıyla başlayan sürece dair bir soru üzerine Kurtulmuş, barış umudunun her zaman olduğunu ve hiçbir savaşın sonsuza dek devam etmeyeceğine dikkati çekti. İran'a yönelik devam eden saldırılarda ABD ve İsrail'in farklı yaklaşımlarının olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Çünkü ABD, İran'ı bir şekilde dengelemek, oradaki nükleer silahlar başta olmak üzere diğer kabiliyetlerini ortadan kaldırmak, İran yönetimini ya değiştirmek ya da kabiliyetlerini çok kısıtlı hale getirmek gibi niyetlerle yola çıktı ama İsrail öyle değil. İsrail'in İran'la bir derdi yok aslında. İsrail'in derdi, bölgede 'büyük İsrail'i kurmak, Tanrı'nın kendilerine vadettiğine inandıkları 'Arz-ı Mevud'u gerçekleştirmek. Hazır bunun için de İslam dünyasını bu kadar bölünmüş, parçalanmış, bölge ülkelerini de hele hele 1992'de ABD'nin Irak'ı işgali ile birlikte darmadağınık halde bulmuşken, ABD'yi de bir şekilde ikna edip tamamıyla kendi yanına çekmeyi başarmışken artık son vuruşu yapıp bölgede bir 'Arz-ı Mevud' gerçekleştirmek istiyor ama bunun da gerçekleşmeyeceğini bilmeleri lazım. Bu, ham bir hayaldir, mesiyanik bir paranoyadır. Bunun üzerinden siyaset inşa edilemez. Bu, birtakım efsane kitaplarında, Orta Çağ'a ilişkin birtakım kitaplarda belki yer alabilir ama bugünün dünyasında böyle bir safsata dünya siyasetine yön veremez. İsrail'in, Netanyahu yönetiminin bunu görmesi lazım."