TBMM Başkanı Kurtulmuş, Romanya Cumhurbaşkanı Dan tarafından kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Nicuşor Dan'a nazik kabulleri için teşekkür ediyor; ziyaretimizin, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekişmesine ve iş birliğimizin her alanda geliştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Romanya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile güncel küresel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.