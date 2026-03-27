‘Terörsüz Türkiye’ ekonomiyi şahlandıracak

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ekonomiye sağlayacağı olumlu etkileri kapsamlı bir saha araştırmasıyla mercek altına aldı.

1300 KURUMUN GÖRÜŞÜ ALINDI

Araştırmada, 26 bölge ilinde gerçekleştirilen anket ve görüşmelerde toplam 1300 kurum ve kuruluşun görüşüne başvuruldu. Elde edilen veriler detaylı şekilde analiz edilerek rapor haline getirilecek. Raporun kısa süre içinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) sunulması planlanıyor. Çalışmanın ikinci aşamasında ise saha araştırmasının kapsamı genişletilerek 65 kente yayılması hedefleniyor. Araştırmada dikkat çeken başlıklardan biri de terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti oldu. Katılımcılara, 50 yıldır devam eden terör olayları nedeniyle harcanan yaklaşık 2 trilyon dolarlık kaynakla neler yapılabileceği sorusu yöneltildi. Görüşlerde, bu kaynağın üretim, altyapı, yatırım ve kalkınma projelerine yönlendirilmesi halinde Türkiye'nin çok daha güçlü bir ekonomik seviyeye ulaşabileceği vurgulandı. Saha araştırmasından çıkan ortak kanaat ise sürecin başarıya ulaşması halinde ekonomide daha fazla üretim ve daha yüksek istihdam sağlanacağı yönünde oldu. Katılımcılar, güvenlik ortamının kalıcı hale gelmesinin yatırımları hızlandıracağına dikkat çekti.