Trump’tan Türkiye ve Erdoğan övgüsü: “Harika bir lider”
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la gerçekleşen savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Türkiye’ye de yer ayıran Trump, “Bence şahaneydiler” ifadelerine yer verirken, Başak Erdoğan’a ilişkin, “Harika bir lider” dedi.
Trump konuşmasında, "Bence Türkiye şahaneydi, bölgede olmayan ülkelerden muazzam destek geldi ama onlar son derece destekleyiciydiler.
Bence Türkiye şahaneydi, aslında harikaydı. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar." dedi.