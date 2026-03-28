AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarını ziyaret etti

Yayman, fuar alanında yaklaşık 45 ülkeden sanatçının eserlerinin sergilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanat ve kültür, bizi bir arada tutan en önemli enstrümanların başında geliyor. Ülkemizde de hepimiz çok fazla siyaset, savaş, dış politika konuşuyoruz. İşte bir anlamda gündelik hayatımızda bize bir nefes aldıracak sanat faaliyetlerinde, kültürel faaliyetlerde bulunmak çok kıymetli ve değerli. Herkes mühendis, çiftçi, marangoz olabilir ama herkes sanatçı olamaz. Sanatçı olmak çok kıymetli ve değerlidir. Bizi milletçe bir arada tutan en önemli başlıklardan bir tanesi sanattır, kültürdür, spordur ve dolayısıyla bugün Ankara'da bu güzel sanat etkinliğinde bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim."