AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İnsanlık saldırı altında, masumlar öldürülüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) programında açıklamalarda bulundu. İsrail'in gazetecileri hedef aldığını söyleyen Çelik "İnsanlık saldırı altında, masumlar öldürülüyor. İsrailli yerleşimciler değil hırsızlar denmeli" dedi.

AK Partili Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle

Müzakerelere katılan herkes aslında aşama aşama ilerlediğini ifade ediyor. Bu saldırı gayri insani ve gayri meşru bir saldırı. Uluslararası hukuka aykırı bir saldırı. Birtakım hedeflerin vurulmasından İsrail tarafının rejim değişikliği bakış açısı var. İsrail'in rejim değişikliği talebi gayrimeşru bir talep. Bir ülkenin rejimini beğenmiyorsunuz diye o ülkeyi bombalarsanız dünyada herkes birbirine girer.