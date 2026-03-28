Barış odaklı duruşumuz sürecek

Başkan Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) video mesajla hitap etti:

Kıtaların, kültürlerin ve gönüllerin buluşma noktası İstanbul'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye, yalnızca bölgemizde değil tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir. Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor.

Bu arada İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Summit) 2026 politika yapıcıları, uzmanları, iletişim profesyonellerini, akademisyenleri, sivil toplum temsilcilerini ve düşünce kuruluşlarını dünya başkenti İstanbul'da bir araya getirerek, iletişimin uluslararası sistemde dayanıklılığın güçlendirilmesine, eşgüdümün artırılmasına ve daha istikrarlı bir yapının inşasına nasıl katkı sunabileceğini tartışmaya açıyor.