Başkan yardımcısına rüşvetten suçüstü

CHP'li Marmaris Belediyesi'nde çalışan mühendis, 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanınca belediye başkan yardımcısı, imar müdürü, zabıta müdür vekili, müteahhit ve mühendislerinde bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcısı ve imar müdürünün, rüşvet ağını kendilerine bağlı memurlar üzerinden kurdukları, suçüstü yapılan rüşvetin toplamının ise 400 bin dolar olduğu öğrenildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesi'nde görevli kamu görevlilerinin; otel, restoran, işletme ve yeni iskan isteyenlere usulsüz imar ve ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han ile İmar Müdürü İlker Pakir'in kendi belirledikleri memurlarla yürüttüğü rüşvet ağı, İmar Müdürlüğü'nde görevli mühendis Tevfik Duyum'un 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla çöktü.

400 BİN DOLAR RÜŞVET

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han (44), İmar Müdürü İlker Pakir (48), Zabıta Müdür Vekili Metin Kaleminali (56), İmar Müdürlüğü'nde görevli mühendisler Volkan Çakır (49), Tevfik Duyum (52), Caner Canoğlu (45), Müteahhit Melikşah Güngörsün (42), CHP Yerel Yönetimler Sorumlusu Tevfik Kahraman (50), Hisarönü Mahalle Muhtarı Fatih Turgut (34) Mezarlıklar Müdürlüğü Çalışanları Nihat Can (46) ve Hasan Pektaş (46), serbest meslek sahibi Mustafa Şengül (55) ve Muhasebeci Funda Kayaoğlu'nu (52) gözaltına aldı. İstenen rüşvetin tamamının ise 400 bin dolar olduğu öğrenildi. Şüphelerinin evleri ve işyerlerinde arama yapıldı. Aramalarda tavan arasına ve koltukların gizli bölümlerine saklaanmış çok miktarda dolar, euro, altın ve bilezik ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Marmaris Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri Nihat Can ve Hasan Pektaş'ın, vatandaşlardan yer tahsisi karşılığında para aldığı iddia edildi.