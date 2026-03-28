Başkanın bankamatik sevgilileri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın (57) arasında olduğu şüphelilere yönelik "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı. Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda Yalım'ın arasında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Uşak Belediyesi'nin şirket ihalelerinde mükerrer faturalandırma yaptığı ve oluşan farkı da rüşvet olarak aldığı iddia edilirken, kurulacak yeni işletmelerde ise Yalın'ın aile fertlerine şirketten ortaklık verilmesi gerektiği aksi halde ihalenin verilmeyeceği yönünde baskı oluşturulduğu tespit edildi. Öte yandan belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin eğlence mekânlarına gittikleri, buradaki harcamaların da yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği belirlendi.

RÜŞVET ALAMADI CEZA KESTİ

Özkan Yalım'ın kendisine ait Yalım Garden'de çalışanları belediye kadrosunda gösterdiği ve sigortalarını belediye üzerinden ödediği belirlendi. Ayrıca AVM sahibi ve iş insanı E.A.'dan belediye adına 10 araç talep eden rüşvetçi başkan, en fazla 3 araç alabileceğini öğrenince mevzuata aykırı diyerek AVM'yi mühürletti, 65 milyon lira da ceza kestirdi. Yapılan incelemede, belediye başkan yardımcılarının Uşakspor Kulübü'ne yardım/bağış adı altında para topladıkları ve bu paraları da Yalım'ın makamına getirilerek özel kalem müdürüne teslim ettikleri belirlendi. Uşak Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'ın, Ocak 2025'te 'bağış' adı altında rüşvet paralarını topladığı Uşakspor Kulübü'nün başkanı olduğu ortaya çıktı. Aynı yıl haziran ayında görevini devreden Kurnaz'ın kulüp başkanlığına, belediye başkanının takdiri ile getirildiğini söylediği açıklama ise yeniden akıllara geldi.

VARLIĞINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ

Özkan Yalım'ın rüşvet paraları sayesinde elde ettiği malları operasyonda el konulma kaygısıyla 2025 yılında şoförü Cihan Aras'a devrettiği ortaya çıktı. Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın 2 sevgilisi olduğu öğrenilirken A.A. isimli kadının 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak fiilen görev yapmadığı, S.A.'nın da belediye personeli olduğu tespit edildi. Savcılık ilgili kişiler arasında yoğun iletişim trafiği ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirledi.

MASAK raporlarında ise şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu saptandı. Gerçekleşen finansal işlemlerin mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilmesi yapıldı. Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Özkan Yalım, Ankara'daki bir otelde 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile birlikte yakalandı. Otel kaydı olmayan genç kadın talimat üzerine gözaltına alındı. Diğer sevgilisi A.A.'nın ise Kocaeli'nde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı işlemleri esnasında kapıyı havluya sarılı bir şekilde açan Yalım üzerini değiştirmek için polislerden müsaade istedi. Sonrasında ise Yalım, odaya giren ekiplere şifresini açarak telefonunu teslim etti. Ancak yapılan aramada S.A.'nın iç çamaşırına saklanmış halde Yalım'a ait ikinci bir telefon bulundu. İçerisinde soruşturmaya konu olaylarla ilgili delillerin olduğu düşünülen telefon ekipler tarafından alındı.

GÖZALTINA ALINAN BAZI İSİMLER

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşak Belediyesi Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürü aynı zaman Uşakspor Kulübü'nün eski Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz, Uşak Belediyesi Makam Şoförü Murat Altınkaya ve Uşak Belediyesi personeli Cihan Aras.