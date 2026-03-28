Çantacı şoförler tutuklandı

Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun tutuklandı. Şüpheliler hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Sevk yazısında, Günaydın ve Uygun, 15 Ocak 2024'te Böcek ile birlikte Manisa'ya gittikleri ve Böcek'in o dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile benzinlikte yaklaşık 3 saat görüştüğü belirtildi. Bu sırada şoförlerin dışarıda beklediği tespit edildi. HTS kayıtları incelendiğinde ise Böcek ile Zeyrek'in buluşma tarihine yakın dönemde iletişim kurmaya başladıkları belirlendi. Sevk yazısında, Böcek'in bir başka belediye başkan adayına destek vermek amacıyla ilgilisi bulunmaya şehre ziyaret gerçekleştirmesinin "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu vurgulandı. Şoförler ifadelerinde, görevleri gereği belediye başkanının yanında olduklarını söyleseler de savcılık, şüphelilerin telefonlarından çıkan fotoğraf ve mesaj içeriklerinin incelendiğine ve Böcek'in çantacılığını yaptıklarına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin olduğuna dikkat çekti. İki ismin, iletişimlerini gizlemek amacıyla telefonlarını sık sık kapatmalarının gizliliğe önem verdiklerini ve bu doğrultuda hareket ettikleri sevk yazısında anlatıldı.