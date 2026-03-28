Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen, dünyanın dört bir yanından politika yapıcıları, diplomatları, iletişim uzmanları, medya profesyonellerini bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi başladı. Zirvede konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özellikle Orta Doğu'daki savaşa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BEDELİNİ TÜM DÜNYA ÖDEMEKTE"

Zirvedeki konuşmasında Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizler, özellikle bölge ülkelerini ciddi bir çatışmaya sürükleyecek her türlü duruma karşıyız" ifadelerini kullandı. İsrail ve İran arasındaki gerilimin tüm dünyayı etkilediğine dikkat çeken Fidan, "Bu İsrail'in savaşı değil aslında tek başına; bütün dünya bunun bedelini ödemekte" sözleriyle küresel risklere işaret etti. Çözümün askeri yöntemlerde değil masada olduğunu hatırlatan Bakan Fidan, "Tek bir çıkış yolumuz var bu noktada; o da gerilimin azaltılması ve diplomasi" şeklinde konuştu.

NETANYAHU'NUN SİYASİ BEKASI VE GAZZE'DEKİ DRAM

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun politikalarını sert bir dille eleştiren Hakan Fidan, "Netanyahu'nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu ve yine de bütün dünyayı etkileyen bir tablo" değerlendirmesinde bulundu. Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu belirten Fidan, "İsrail'in Gazze'deki soykırımıyla gözlerimiz önünde başladı bu süreç; on yıllardır siyasi ve diplomatik araçlar İsrail'in genişlemeci yaklaşımı için kullanılmakta" sözlerini kaydetti.

ENFORMASYON SAVAŞI

Günümüzde savaşların sadece sahada değil, medya ve dijital platformlarda da sürdüğünü ifade eden Dışişleri Bakanı, "Savaş alanı yalnızca fiziksel bir alan değil, aynı zamanda enformasyona yönelik de bir alan" dedi. Özellikle dezenformasyonun bir silah olarak kullanılmasına karşı uyarıda bulunan Fidan, "Anlatılar algıları yönlendirmeye, gerçekliği değiştirmeye ve hakikati yanıltmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu konuda dirençli bir toplum yapısını savunduğunu belirten Fidan, "Hızlı veri üretimi ön yargılı ve zararlı içeriğin yayılmasına yol açmakta; dirençli bir toplum sağlıklı veri yayılımıyla mümkün olur" açıklamasını yaptı.

"BÖLGEMİZ ARTIK ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Konuşmasını Nizamülmülk'ten bir örnekle zenginleştiren Bakan Fidan, düşüncelerin fiziksel silahlardan daha etkili olduğunu belirterek, "Bir ok atabilirsiniz ama bunun fiziksel etkisi sınırlı olacaktır; ancak bir sözün ya da bir düşüncenin ulaşabileceği yer sınırsızdır" sözleriyle aktardı. Türkiye'nin bölgesel barışı koruma kararlılığını yineleyen Fidan, "Bölgemiz artık asla eskisi gibi olmayacak; bizim niyetimiz gerilimleri geride bırakmak ve iş birliğini herkesin yararına olacak şekilde tüm bölgede yürütmektir" ifadeleriyle Türkiye'nin ortak vizyonunu paylaştı.