  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Karadeniz'de mayın gözetleme ve tespit tedbirleri! MSB açıkladı: Toplam 275 şüpheli cisim tespit edildi

Karadeniz'de mayın gözetleme ve tespit tedbirleri! MSB açıkladı: Toplam 275 şüpheli cisim tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz’de mayın gözetleme ve tespit tedbirleri! MSB açıkladı: Toplam 275 şüpheli cisim tespit edildi
DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:

Bu kapsamda; toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý