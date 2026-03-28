Kardeşliğe EYP provokasyonu

Terörsüz Türkiye sürecinde, bölgede 47 yıl sonra huzur ve güven ortamı tam anlamıyla sağlanırken, Diyarbakır'da el yapımı patlayıcıyla (EYP) provokasyon girişimi yapıldı. Yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı polis aracı geçtikten kısa süre sonra infilak etti. Yetkililer, patlayıcının doğrudan polis aracını hedef aldığına dair herhangi bir bulgu bulunmadığını açıklarken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağında meydana geldi. Çakmak gazı ile güçlendirilmiş ve içerisinde çivi parçaları bulunan el yapımı patlayıcı, sivil polis aracının üzerinden geçtiği sırada infilak etti. Araçta herhangi bir hasar oluşmazken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili birimlerce geniş çaplı tahkikat başlatılırken, olayın aydınlatılması ve olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.