MİT Başkanı İbrahim Kalın: Türkiye olarak sonuna kadar teyakkuz halinde mücadele edeceğiz

Türkiye'nin bu savaşın dışında tutulması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Kalın, "Bu çabalarımız ara vermeden devam ediyor. Bugün itibariyle de bu savaşın bütün bölgeye yayılmaması, daha yıkıcı hale gelmemesi, geleceğe dönük olarak da kalıcı hasara sebep olmaması için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM), ikinci gün programlarıyla devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde MİT Başkanı İbrahim Kalın, konuşma yaptı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Bu iletişim zirvesini düzenleyen İletişim Başkanımız Burhanettin Bey'e ve ekibine teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Böylesine kritik bir dönemde bizi bir araya getirerek önemli konularda konuşmamıza fırsat tanıdılar. İletişimin giderek önem kazandığı bu çağda, bilgi anlatı ve gücün üzerine düşünmek, neyi nasıl anlattığımıza dair önemli ipuçları sunacaktır. Pandemiden bu yana dünyamız birçok kritik eşikten, krizlerden, kırılmalardan geçiyor. 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 5'inci yılına girmiş durumda. Savaşın nasıl biteceğine dair henüz maalesef netleşen bir tablo önümüzde yer almıyor. 7 Ekim 2023'te İsrail'de Hamas ile başlayan savaşın etkileri hala günümüzde devam ediyor. Bu dönemi özellikle de Gazze barışını hayata geçirmek için çabalarımız devam ederken İsrail'in ihlalleri, işgal ve ilhak politikaları hiçbir şekilde ara vermeden devam ediyor. 8 Aralık 2024 gününde Suriye'de gerçekleşen Suriye devriminin etkilerini de tüm bölgemizde hissetmeye devam ediyoruz. Geçen sene Haziran ayında yaşanan 12 günlük İsrail-İran savaşı şu anda içinde bulunduğumuz savaşın fiili şartlarını da test eden, ortaya çıkartan bir niteliğe sahipti. Şu anda ise 28 Şubat'ta başlayan, bir aydır devam eden İsrail-ABD-İran savaşının ortasında bulunuyoruz. Bu savaşı önlemek, ortaya çıkmasını engellemek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, bizler İletişim Başkanlığımız ve diğer ilgili tüm arkadaşlarımızla çok yoğun bir çaba sarf ettik. Her seferinde öngörülemezlik, kırılganlık, gücün keyfi kullanımı üzerine dayalı bir dünya sisteminin ancak yeni krizler ve savaşlar üreteceğini ifade ederek bu tür" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BU SAVAŞIN DIŞINDA TUTULMASI İÇİN YOĞUN BİR ÇABA SARF ETTİK"

Bugün bu savaşın ortasında, yaklaşık bir aylık süre içerisinde savaşın sona erdirilmesi adına çalıştıklarını belirten Kalın, "Türkiye'nin bu savaşın dışında tutulması için yoğun bir çaba sarf ettik. Bu çabalarımız ara vermeden devam ediyor. Bugün itibariyle de bu savaşın bütün bölgeye yayılmaması, daha yıkıcı hale gelmemesi, geleceğe dönük olarak da kalıcı hasara sebep olmaması için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Fakat maalesef İsrail'in başlattığı bu bölgesel savaşın giderek bir küresel krize dönüşmesi ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 8 milyarın bedelini ödediği bir savaşa dönüşmesi şu anda fiili bir gerçeklik olmaya doğru hızla ilerliyor. Tüm çabamız öncelikle bu savaşın bir an önce sona ermesi olacaktır. Bu büyük savaşla birlikte bölgemizde büyük bir fitne ateşinin yakıldığını da ifade etmeliyim. Savaşın hesaplanan sonuçlarından bir tanesi sadece İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılması değil, bundan çok daha tehlikeli olarak bölgenin kurucu ve asli unsurları olan Türk, Kürt, Arap ve Farslar arasında on yıllar boyu devam edecek bir kardeş savaşına, bir kan davasına zemin hazırlayacak adımların atılmasıdır. Bunlara karşı Türkiye olarak sürekli teyakkuz halinde mücadele edeceğiz. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman Fitne ateşine odun taşıyan taraf olmayacağız. Gerekirse ateş topunu göğsümüzde soğutacağız. Ateşi yaymaya çalışanlara da kendi dinamiklerimiz, değerlerimizle, liderliğimizle karşı duracağız. Türkiye olarak dost ve düşmanı tanıyoruz " diye konuştu.

"BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞANMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İran'a yönelik savaşın uluslararası hukuk açısından bir zeminin olmadığını dile getiren Kalın, "Bu savaşı başlatanların sadece İran'la sınırlı kalmayıp, Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de ve başka topraklarda fiili durumlar oluşturarak yeni bir işgal politikası peşinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Savaş İran ötesinde tüm Körfez ülkelere yayılmış durumda. İran'a yapılan savaş ne kadar yanlışsa Körfez ülkelere yapılan da hiçbir amaca hizmet etmiyor. Bu vesileyle İran ve tüm bölgelerde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşanmaması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.