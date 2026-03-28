Savaşın faturasını tüm insanlık ödüyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. Dolmabahçe Ofisi'nde, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor" dedi.

ORTAK PAYDADA BULUŞMA

Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz diyen Başkan Erdoğan, "Şu bir gerçek ki çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura da kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak, hatta farklı kıtalarda yer alan ülkeler anlaşıldığı kadarıyla enerji boyutuyla daha çok etkilenecektir" diye konuştu.

Erdoğan, küresel risk analizlerinin uluslararası sistemde daha rekabetçi ve daha kırılgan bir döneme girildiğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu yeni dönemde global ekonomik düzen birçok cepheden tehdide maruz kalmaktadır. Enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinin aşınması, uluslararası ticaret rejiminin erozyona uğraması ve korumacı politikalar kırılganlıkları artırmakta, tüm bu gelişmeler istikrarlı ekonomilerin sayısını azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KONUMU

"Küresel Bir Merkezde Büyüme: Rekabet Gücünü ve Dayanıklılığı Güçlendirmek" temasıyla gerçekleştirilen toplantıda, küresel ekonomide Türkiye'nin konumu ve işbirliği imkanları ele alındı. Toplantı kapsamında, 16 ülkeden imalat, teknoloji, enerji, finans, altyapı, varlık yönetimi, sağlık, gıda ve havacılık gibi farklı sektörlerden toplam değeri 1,2 trilyon doları bulan 23 uluslararası yatırımcının katıldığı stratejik diyalog oturumu, Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki rolü, yatırım potansiyeli ve uzun vadeli büyüme perspektifi üzerine kapsamlı değerlendirmelere sahne oldu. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve AK Parti'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra BlackRock Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Ekonomik Forumu Eş Başkanı Laurence Fink ile Dünya Ekonomik Forumu Başkan ve İcra Kurulu Başkanı Alois Zwinggi de katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN LAURENCE D. FINK'İ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock Başkanı Laurence D. Fink'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu. Görüşmede küresel ekonomi, yatırım fırsatları ve enerji alanındaki iş birlikleri ele alındı.