SON DAKİKA... Muhittin Böcek’in sağ kolu Yasin Yellice gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu olan Muhittin Böcek'in en yakın personellerinden olduğu iddia edilen Yasin Yellice gözaltına alındı. İki şoförü de geçtiğimiz günlerde Antalya'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen ve tutuklanan Muhittin Böcek'e yakın isimlerden olduğu öne sürülen ve Antalya'da gözaltına alınan Yasin Yellice, İstanbul Emniyeti'ne getiriliyor. Tutuklu Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyinin damadı da olduğu iddia edilen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Yasin Yellice, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilecek ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

