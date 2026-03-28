SON DAKİKA… Özgür Özel otel odasında sevgilisiyle yakalanan Özkan Yalım’a sahip çıktı: O görüntüler ’özel’ hayatmış’

İKİSİ DE 'BANKAMATİK' ÇIKTI Diğer sevgilisi A.A.'nın ise Kocaeli'nde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı işlemleri esnasında kapıyı havluya sarılı bir şekilde açan Yalım üzerini değiştirmek için polislerden müsaade istedi. Sonrasında ise Yalım, odaya giren ekiplere şifresini açarak telefonunu teslim etti. Ancak yapılan aramada S.A.'nın iç çamaşırına saklanmış halde Yalım'a ait ikinci bir telefon bulundu. İçerisinde soruşturmaya konu olaylarla ilgili delillerin olduğu düşünülen telefon ekipler tarafından alındı.

Belediyeleri yolsuzluk batağına saplanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise rüşvetçi belediye başkanlarına sahip çıktı. Son olarak 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında yakalanan Yalım'ın sahip çıkan ve gözaltı görüntülerini eleştiren Özel, SABAH Gazetesini hedef aldı. Özel, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur.