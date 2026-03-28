  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  SON DAKİKA… Özgür Özel otel odasında sevgilisiyle yakalanan Özkan Yalım'a sahip çıktı: O görüntüler 'özel' hayatmış'

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında işlem başlatıldı. Ankara’da 21 yaşındaki sevgilisi ile otel odasında havluyla yakalanan Yalım, gözaltına alındı. Yalım’ın 2 sevgilisini de belediyede işe aldığı, 2024’te kadroya alınan iki kadının bankamatik memuru olduğu ve belediyeye hiç gitmediği anlaşıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özkan Yalım’a sahip çıktı. O görüntüleri ‘Özel hayat’ diyerek aklamaya çalışan Özel, SABAH Gazetesi’ni hedef aldı!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın (57) arasında olduğu şüphelilere yönelik "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı.

Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda Yalım'ın arasında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Özkan Yalım, Ankara'daki bir otelde 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile birlikte yakalandı. Otel kaydı olmayan genç kadın talimat üzerine gözaltına alındı.

İKİSİ DE 'BANKAMATİK' ÇIKTI

Diğer sevgilisi A.A.'nın ise Kocaeli'nde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı işlemleri esnasında kapıyı havluya sarılı bir şekilde açan Yalım üzerini değiştirmek için polislerden müsaade istedi. Sonrasında ise Yalım, odaya giren ekiplere şifresini açarak telefonunu teslim etti. Ancak yapılan aramada S.A.'nın iç çamaşırına saklanmış halde Yalım'a ait ikinci bir telefon bulundu. İçerisinde soruşturmaya konu olaylarla ilgili delillerin olduğu düşünülen telefon ekipler tarafından alındı.

Belediyeleri yolsuzluk batağına saplanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise rüşvetçi belediye başkanlarına sahip çıktı. Son olarak 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında yakalanan Yalım'ın sahip çıkan ve gözaltı görüntülerini eleştiren Özel, SABAH Gazetesini hedef aldı. Özel, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur.

Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. Sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız. Devletin polis kamerası kapıya gitmiş, içeriye girmiş. Ama milletin özel hayatı millete emanet. Polis kamerası görüntüleri birkaç saat içinde Sabah Gazetesi'nde. Bugün bütün basınlarında, dün buzlayanlar bugün buzlamadan görüntüleri veriyor. Orada kime, ne yanlış yapıldıysa o konuda üstüme ve partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsini üstlenmeye ve gereğini yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!