SON DAKİKA… Özgür Özel otel odasında sevgilisiyle yakalanan Özkan Yalım’a sahip çıktı: O görüntüler 'özel' hayatmış'
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında işlem başlatıldı. Ankara’da 21 yaşındaki sevgilisi ile otel odasında havluyla yakalanan Yalım, gözaltına alındı. Yalım’ın 2 sevgilisini de belediyede işe aldığı, 2024’te kadroya alınan iki kadının bankamatik memuru olduğu ve belediyeye hiç gitmediği anlaşıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özkan Yalım’a sahip çıktı. O görüntüleri ‘Özel hayat’ diyerek aklamaya çalışan Özel, SABAH Gazetesi’ni hedef aldı!
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın (57) arasında olduğu şüphelilere yönelik "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı.
Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda Yalım'ın arasında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Özkan Yalım, Ankara'daki bir otelde 21 yaşındaki sevgilisi S.A. ile birlikte yakalandı. Otel kaydı olmayan genç kadın talimat üzerine gözaltına alındı.