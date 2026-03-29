30’a yakın vekile ‘baş kaldırın’ çağrısı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

CHP'de bir yandan yolsuzluk davaları, diğer yandan "mutlak butlan" tartışmaları sürerken parti içi muhalefet yeniden harekete geçti. Edinilen bilgilere göre muhalif kanat, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi sonrası sessiz kalan yaklaşık 30 vekili daha kendi saflarına katmak için yoğun temas yürütüyor. Son haftalarda telefon trafiği ve ikili görüşmelerin arttığı belirtiliyor. Şubat ayında Ankara'da yapılan ve 6.5 saat süren gizli toplantıya 13 mevcut ve 13 eski vekilin katıldığı, burada "yolsuzlardan arınma" vurgusunun öne çıktığı ifade edildi. Parti yönetiminin 2023'ten bu yana izlediği politikaların partiyi böldüğü, 40'ı aşkın vekilin bu politikalara örtülü şekilde tepki gösterdiği öne sürülüyor. Disiplin süreçleri ve baskı nedeniyle birçok ismin sessiz kaldığı belirtiliyor. Muhalifler ikinci bir toplantı için hazırlık yaparken, katılımın artırılması hedefleniyor. Yeni toplantıya 40'tan fazla mevcut vekilin katılması planlanıyor. Parti içinde öne çıkan muhalif isimler arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir yer alıyor.