AK Partili İnan’dan Özgür Özel’e sert yanıt: Sen hırsızların kuklasısın! Özlem Çerçioğlu’na destek

Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken, çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor… Misliyle iade ediyoruz!

"Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsı ile karşı karşıyayız...

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için; başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi ve onurlu duruşu kendi çapsızlığıyla, kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz. Tüm CHP'liler artık 'CHP içinde durulacak parti olmaktan çıktı' diye bas bas bağırıyor!

"ÖZLEM HANIM'IN DURUŞUNUN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Biz Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız!

Özlem Hanım, Aydınlıların Büyükşehir Başkanıdır; Aydın'ın hakkını, hukukunu koruyor. Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel! Hırsızların hakkını savunuyorsun. Bir rehineye düşen görev bu çünkü.