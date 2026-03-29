AK Partili İnan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Sen hırsızların kuklasısın! Özlem Çerçioğlu'na destek
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, katıldığı mitingde Aydın'da seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. İnan, "Sen, sana 'sevimli şempanze' diyen hırsızların kuklasısın! Kasketinle şov yapmayı bırak ve önce o çukura dönmüş partini topla!" dedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da destek veren İnan, "Biz Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız! Aydın'ın hakkını, hukukunu koruyor. Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel!" ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"MİSLİYLE İADE EDİYORUZ!"
"Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsı ile karşı karşıyayız...
Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken, çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor… Misliyle iade ediyoruz!
Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için; başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi ve onurlu duruşu kendi çapsızlığıyla, kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz. Tüm CHP'liler artık 'CHP içinde durulacak parti olmaktan çıktı' diye bas bas bağırıyor!
"ÖZLEM HANIM'IN DURUŞUNUN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"
Biz Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız!
Özlem Hanım, Aydınlıların Büyükşehir Başkanıdır; Aydın'ın hakkını, hukukunu koruyor. Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel! Hırsızların hakkını savunuyorsun. Bir rehineye düşen görev bu çünkü.
Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan; gel Uşak'ta seçime gidelim!
Ya da dur, daha da ileri gidiyorum: Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir'de sandığı kuralım! Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap!
"HIRSIZLARIN KUKLASISIN!"
Savunduğu hırsızların diliyle konuşmayı siyasette marifet sanan bu zihniyete net söylüyoruz: Sen, sana 'sevimli şempanze' diyen hırsızların kuklasısın!
Kasketinle şov yapmayı bırak ve önce o çukura dönmüş partini topla!"