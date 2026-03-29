Bakan Kacır: Kuvvetli olmak teknoloji kabiliyetleriyle mümkün

"KUVVETLİ OLMAK TEKNOLOJİ KABİLİYETLERİYLE MÜMKÜN"

"Maalesef kuvvetsizlerin hakkını koruyacak bir düzen orta yerde yok." ifadesini kullanan Kacır, "Böyle bir düzeni hep birlikte inşa edene, adaleti merhameti yeniden insanlıkla buluşturana kadar çok kuvvetli olmak zorundayız. Bugünün dünyasında kuvvetli olmak teknoloji kabiliyetleriyle mümkün. Kendi teknolojisini geliştirmeyen, kendi teknolojisini üretmeyen, kendi imkanlarıyla kendisini koruma kabiliyetine haiz olmayan ülkelerin bu acımasız dünyada ayakta kalması ancak başkalarının lütfuna bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, şunları kaydetti: "Dolayısıyla bizler tarih boyunca hür ve bağımsız olma iddiasını taşımış, İslam'a en güçlü şekilde hizmet etmiş Türk milleti olarak güçlü ve kuvvetli olabilmek adına Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yılı aşkın zamandır hayata geçirmek için canla başla çalıştığımız milli teknoloji hamlesi iddiasını gerçeğe dönüştürmek zorundayız. Bütün çabamız, bütün gayretimiz bu istikamette. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün bu süreçte başta savunma sanayi olmak üzere Türkiye'nin kendi evlatlarının geliştirdiği, ürettiği sistemlere, ürünlere sahip çıkmayı devletimizin ana yaklaşımı, politikası ve refleksi haline getirdi. Yerlileşme meselesinin, yerli teknoloji üretme geliştirme meselesinin Türkiye'nin ana politikalarından biri olmasını mümkün kıldı."