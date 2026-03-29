Bölgenin yeni maceraya tahammülü yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç dün İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan, Beçiroviç'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılamanın hemen ardından baş başa görüşen iki lider, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek'in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'in bütünlüğünden yana olanların birlik içinde hareket etmelerinin bu süreçte her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, Türkiye'nin özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğünü dile getirdi" denildi.