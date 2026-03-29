CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitingindeki sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı.
Özel, Kuşadası'nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı darbe yapmakla suçlayıp hadsiz sözlerle hedef almıştı.