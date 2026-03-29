Eğitimde dünyaya model olduk
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından 25 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin eğitimde son 23 yılda kaydettiği ilerleme uluslararası katılımcılar tarafından övgüyle karşılandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit toplantıda, Türkiye'nin eğitimde kapsayıcılığı artıran politikalarını, altyapı yatırımlarını ve insan kaynağına yönelik reformlarını anlattı. OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher'de, küresel ölçekte eğitim hedeflerinde geride kalındığını belirterek, buna karşın bazı ülkelerin süreci tersine çevirebildiğini söyledi. Schleicher, başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Sihirli bir değnek yok. Başarı; tutarlı sistemler kurmak, yerel kaynakları doğru kullanmak ve eğitimi iş gücü politikalarıyla entegre etmekten geçiyor" dedi. UNESCO Eğitimden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Stefania Giannini de Türkiye'nin ortaya koyduğu modelin tek bir reformdan ibaret olmadığını belirterek, "Finansmandan öğretmen politikalarına, altyapıdan erişime kadar çok boyutlu bir yaklaşım söz konusu. Bu da kalıcı başarıyı beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin eğitimde erişimi artıran politikaları, dijitalleşme hamleleri ve fırsat eşitliğine yönelik adımları öne çıktı. Uluslararası katılımcılar, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi kurma yolunda Türkiye'nin attığı adımların, diğer ülkeler için de yol gösterici nitelik taşıdığına dikkat çekti.