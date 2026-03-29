Karadeniz’de 275 şüpheli cisim imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekât ve tedbirler kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022'den itibaren keşifgözetleme, karakol ve belirlenen mayın, İDA, İHA, buluntu mühimmatın etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda deniz yetki alanlarımızın korunması maksadıyla, Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında 2 firkateyn, 1 denizaltı, 1 karakol gemisi, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 İHA, mayın gözetleme faaliyetleri kapsamında 2 mayın avlama gemisi, 1 hücumbot, 3 helikopter, 1 SAS timi, 1 İHA ile görev icra edilmektedir. Bugüne kadar toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir" denildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza ile telefon görüşmesi yaptı.