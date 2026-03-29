Maddenin dördüncü haliyle roket ateşlediler

İngiliz girişim şirketi Pulsar Fusion, nükleer füzyon roketindeki maddenin dördüncü hali plazmayı ateşledi. Güneşin kalbindeki enerji üretim sürecini bir roket motoruna sığdıran devrim niteliğindeki bu buluşun Mars yolculuğunu haftalara indirmesi bekleniyor. Saatte yüz binlerce kilometre hıza ulaşabilen füzyon motoru, insanlığın galaksiler arası seyahat hayalini gerçeğe bir adım daha yaklaştırdı. İngiliz mühendisler geleneksel roket yakıtlarını geride bırakacak olan bu teknolojiyi bir milat olarak kabul ediyor. DIŞ HABERLER