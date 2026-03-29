Mezar satışını bile rüşvetle yaptılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Belediye mühendisi Tevfik Duyum'un 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı ve toplam 400 bin dolarlık rüşvet çarkını kapsayan soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han dahil 13 kişi gözaltına alınırken, sanıkların mezardan lojmanlara kadar en ufak hizmette bile rüşvet talep ettiği ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin otel, restoran ve işletmelerden imar ve ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet talep ettiği belirlendi. Adalet Bakanlığı personel lojmanlarını yapan müteahhidin ruhsatı, rüşvet vermediği için 11 ay boyunca engellendi. Müteahhidin süreci aşmak için şüphelilere iki taksitte toplam 19 bin Euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Ancak ruhsat yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçmesiyle müteahhit ruhsatı bakanlıktan aldı, ödediği rüşvet boşa gitti.

Soruşturmada, mezar yerlerinin de rüşvetle verildiği tespit edildi. 30 mezar yerinin, IBAN üzerinden gönderilen kişi başı 30 bin lira karşılığında tahsis edildiği belirlendi.

En az 10 mağdurun bulunduğu soruşturmada, belediye içinde organize şekilde kurulan rüşvet ağı üzerinden işlemlerin yürütüldüğü değerlendiriliyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.