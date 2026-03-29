Mezar satışını bile rüşvetle yaptılar

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin otel, restoran ve işletmelerden imar ve ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet talep ettiği belirlendi. Adalet Bakanlığı personel lojmanlarını yapan müteahhidin ruhsatı, rüşvet vermediği için 11 ay boyunca engellendi.

Müteahhidin süreci aşmak için şüphelilere iki taksitte toplam 19 bin Euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Ancak ruhsat yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçmesiyle müteahhit ruhsatı bakanlıktan aldı, ödediği rüşvet boşa gitti.