Muhittin Böcek’e en yakın isimlerden Yellice adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu olan Muhittin Böcek'in en yakın personellerinden olduğu iddia edilen Yasin Yellice gözaltına alınmıştı. Antalya'da gözaltına alınan Yasin Yellice, İstanbul Emniyeti'ne getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tutuklu Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyinin damadı da olduğu iddia edilen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Yasin Yellice, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.