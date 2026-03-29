Özgür Özel: Utandım özür dilerim
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, Ankara'da bir otel odasında genç sevgilisiyle yakalanmasına ilişkin görüntüler kamuoyunda infial oluşturmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale mitinginde yaptığı konuşmada rezilliği kabul etti. O skandal görüntüler için milletten özür dileyen Özel, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur. Böyle görüntülere kapı açtığımız için utandım, özür dilerim. Buna alan açıldığı için büyük sıkıntı içindeyim. Sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız" dedi.