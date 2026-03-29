Rezalete destek yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında geçen perşembe Arkara'da sevgilisiyle kaldığı otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım ve 11 kişi hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlarla başlatılan operasyon kapsamında hazırlanan MASAK raporlarına göre, Yalım'ın serveti dudak uçuklattı.

Toplamda 34 araç ve 114 taşınmazı bulunan Yalım'ın, 33 araç ve 83 taşınmazı, danışmanı olan Cihan Aras'a geçen yıl devrettiği ortaya çıktı.

DANIŞMANA DEVRETTİ

Rapora göre Yalım, devir işlemi öncesinde 34 milyon 125 bin TL'yi kendi hesabından çekti. Çekim işleminin ardından danışman Aras ise aynı gün parayı elden yatırdı. Şirket hisselerinde de senaryolu devirler tespit edildi; Yalım Petrol ve Yalımlar Tekstil'deki hisselerini Cihan Aras'a devretti, ardından nakit transferleri "hisse devri ödemesi" adıyla sisteme yansıtıldı.

2018-2025 yılları arasındaki bankacılık hareketlerinde Yalım, toplam 301 bin TL ve 20 bin 864 euro tutarında transfer aldı; döviz çıkışı yaklaşık 327 bin TL olarak kaydedildi. MASAK verilerine göre Yalım Petrol'e ait 28 araç ve 55 taşınmaz, Yalımlar Tekstil'e ait 5 araç ve 28 taşınmaz bulundu.

Şüphelilerin işlemleri devam ederken, Ankara'da bir otel odasında yakalanan Yalım'ın yanında bulunan sevgilisi S.A.'nın iç çamaşırında gizlenen ikinci cep telefonunun şifresi çözüldü. Telefonda Yalım'a ait görüntü ve fotoğraflar bulunurken incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Yalım'ın diğer sevgilisi A.A.'nın da belediyede çalıştığı ancak işe hiç gitmediği halde maaş aldığı belirlenmişti.

KİMSE SAHİP ÇIKMADI

Operasyon sonrası yolsuzluk iddialarını sorgulamak yerine çadır kuran CHP ise umduğunu bulamadı. Evli ve 3 çocuk babası Yalım'ın otel odasında sevgilisiyle birlikteyken gözaltına alınmasının ardından kurulan "destek çadırı" ilgi görmedi. Kimse rezalete kimse sahip çıkmadı. Sena UYANER/ SABAH

OPERASYON GÜNÜ FESİH SKANDALI

UŞAK Belediye Başkanı Yalım'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan isimlerden birinin Bornova Belediyesi personeli olduğu ve operasyon günü iş akdinin feshedildiği iddia edildi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya söz konusu ismin Yalım'ın yakın arkadaşı olduğunu ve Bornova Belediyesi'nde "bankamatik memuru" olarak istihdam edildiğini iddia ederek, sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu. Ertan GÜRCANER/SABAH