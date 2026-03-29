Tek yol diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl İstanbul'da 5'incisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (Stratcom Summit) ikinci ve son gününde bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail-İran savaşının bölge için büyük bir risk yarattığını ve daha geniş bir savaşa dönüşme riski olduğunu ve 'bu anlamsız savaşın' bitmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, tek çıkış yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

'DÜNYA BEDEL ÖDÜYOR'

"İsrail'in yarattığı gerilimlerle aslında daha büyük bir savaşa doğru yöneliyoruz" diyen Bakan Fidan Ankara'nın, bölge ülkelerini ciddi bir çatışmaya sürükleyecek her türlü duruma karşı olduğunu ifade etti. Fidan, "Net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor ki bu tek başına İsrail'in savaşı değil. Bütün dünya bunun bedelini ödüyor..." şeklinde konuştu. Bakan Fidan, Türkiye'nin ilk günden itibaren "tehlikeli tabloyu" gördüğünü belirterek savaşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "siyasi bekası" için yürütüldüğünrü ifade etti. Savaşın bütün dünyayı etkilediğini vurgulayan Fidan, "Bu nedenle de işte bizler en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz... Tek bir çıkış yolumuz var bu noktada; bu da gerilimin azaltılması ve diplomasi. İşte tam bu sebeple Türkiye bölgedeki ortaklarıyla koordine halinde diplomatik çözümler için hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

TASARLANMIŞ KAOS...

Barışa doğru giden yolda yürümeye çalışılırken Netanyahu'nun fundamentalist ve farklı yaklaşımlarının tekrar ortaya koyulmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Fidan, "Çok uzun bir süre boyunca biz bu tasarlanmış kaosu yaşadık" dedi. Gazze'deki duruma da değinen ve "Filistin davası noktasında küresel ve ahlaki vicdan giderek büyümekte ve toplumlar arasında, jenerasyonlar arasında ve politik sınırları aşarak gelişmekte" diyen Fidan, ortak vicdanın bastırılamayacağını vurguladı.

FİTNE ATEŞİNE ODUN TAŞIMAYIZ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Stratcom'da "İletişimde Yeni Paradigma: Bilgi, Güç ve Anlatı" başlıklı oturumda konuştu: "Ortadoğu'da devam eden savaşta müzakere masası kurulması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bugün itibarıyla de bu savaşın bütün bölgeye yayılmaması, daha yıkıcı hale gelmemesi için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Fakat maalesef İsrail'in başlattığı bu bölgesel savaşın giderek bir küresel krize dönüşmesi ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 8 milyarın bedelini ödediği bir savaşa dönüşmesi şu anda fiili bir gerçeklik olmaya doğru hızla ilerliyor. Tüm çabamız öncelikle bu savaşın bir an önce sona ermesi olacaktır. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman fitne ateşine odun taşıyan taraf olmayacağız. Gerekirse ateş topunu göğsümüzde soğutacağız.

DOST VE DÜŞMANI TANIYORUZ

(İbrahim Kalın) Savaşın hesaplanan sonuçlarından bir tanesi sadece İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılması değil, bundan çok daha tehlikeli olarak bölgenin kurucu ve asli unsurları olan Türk, Kürt, Arap ve Farslar arasında on yıllar boyu devam edecek bir kardeş savaşına, bir kan davasına zemin hazırlayacak adımların atılmasıdır. Bunlara karşı Türkiye olarak sürekli teyakkuz halinde mücadele edeceğiz. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman fitne ateşine odun taşıyan taraf olmayacağız. Ateşi yaymaya çalışanlara da kendi dinamiklerimiz, değerlerimizle, liderliğimizle karşı duracağız. Türkiye olarak dost ve düşmanı tanıyoruz.

SOYKIRIM ŞEBEKESİNİN BAŞI NETANYAHU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) programında gazetecilere açıklamalarda bulundu:

ABD ve İsrail'in saldırıları gayri insani, gayrimeşru. Uluslararası hukuka aykırı bu saldırıların durması asıl meseledir. İnsanlık saldırı altında, masumlar öldürülüyor. Sosyal medyada algoritma dediğimiz şey, aslında savaşın bir uzantısı olarak devam ediyor. Şu anda iletişim, esasında savaşın da bir parçası olarak ortaya konuluyor. Büyük bir propaganda makinesi insanlığı yanıltıyor. Savaşın hakikatinin anlatılması büyük bir önem kazandı.

İsrail sivilleri, gazetecileri hedef alıyor. Soykırım şebekesinin başında Netanyahu var.

İsrail'in rejim değişikliği talebi gayrimeşru bir talep. Bir ülkenin rejimini beğenmiyorsunuz diye o ülkeyi bombalarsanız dünyada herkes birbirine girer.