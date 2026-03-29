Türkiye 4’lü barış masasında olacak
Pakistan hükümeti; Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarının Ortadoğu'daki savaşı ve tırmanan bölgesel gerilimi görüşmek üzere İslamabad'da bir araya geleceğini duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın daveti üzerine mevkidaşları pazar (bugün) ve pazartesi günlerini kapsayan resmi bir ziyaret için Pakistan'ın başkentine geliyor. Açıklamada, "Ziyaret kapsamında bakanlar, bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar başta olmak üzere bir dizi kritik konuyu detaylı bir şekilde ele alacaklar" denildi. Bakanların ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, dörtlü zirvenin pazartesi günü gerçekleştirileceğini, heyetlerin ise pazar akşamı İslamabad'a ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.