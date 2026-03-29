Türkiye barış için sahada

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini vurguladı. Bahçeli, şunları kaydetti:

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSRAİL'DEN BAŞLAMALI

- Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bugünkü siyasi iktidar, başta Dışişleri Bakanı da üstün bir gayret göstermek suretiyle barışın sağlanması, silahların susması ve huzura kavuşulması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar. Şu ana kadar yapmış oldukları değerlendirmeler ışığında, Allah'a çok şükür, çevrede önemli şiddet olayları ve büyük çatışmalar olmakla birlikte şu an için Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir.

- Cumhur İttifakı kapsamında bugünkü değerli yönetime, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Dışişleri Bakanı'mıza başarılar diliyorum.

- Bu silahları sustururken de süper güç olarak kendilerini nitelendirmiş, fakat iradeleri dışında her ülkenin milli iradesiyle çelişecek tarzda rejim değişikliklerine heves eden insanları, haddizatında insanlığa, demokrasiye ve ülkelerin varlığına saygı duymaya davet ediyorum. Her şeyden evvel bir rejim değişikliği olacaksa, geçmişte de defalarca ifade ettiğim gibi, bu rejim değişikliği İsrail'den başlamalı, İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı. Bölgenin ve dünyanın tekrardan huzura kavuşması için gayret gösterilmesini istiyoruz. Bunun da en önemli sorumluluğu bugünkü şartlar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne düşmektedir.

- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevden ayrılmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bahçeli, Yönter'in akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla izin istediğini belirterek "Akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, bugün kazanmış olduğu doktora unvanını daha ileriye taşımak amacıyla müsaade istemiştir" dedi.

MEDYAYA ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

ABD yönetiminin her gün farklı açıklamalar yaptığına ve Türk medyasının bu açıklamaları sanki her gün yeni bir gelişme yaşanacakmış gibi sunduğuna dikkati çeken Bahçeli, bunun toplumun barışa olan güvenini sarsacak bir hataya yol açtığını vurguladı. Bahçeli, "Değerli medya mensubu arkadaşlarımız başta olmak üzere yöneticiler, gerçekler üzerine tartışma yaparak, toplumu en iyi şekilde aydınlatma görevini üstlenmeliler. Yoksa bir devletin başkanının her gün ne yaptığını tekrar ifade edecek tarzda bir hataya düşülmemesini temenni ediyorum" dedi.