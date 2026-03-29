Ülkemizin istikrar adası olması çok kıymetli

İlim Yayma Vakfı'nın 55'inci Olağan Genel Kurulu, dün Fatih'teki vakıf binasında gerçekleştirildi. Kurula İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, Anayasa Mahkemesi üyeleri, vakıf yöneticileri, üyeler ve davetliler katıldı.

Genel kurulda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin istikrarlı yapısına dikkat çekerek, "Dünya böylesi bir çukura doğru ilerlerken, tabii ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir istikrar adası olarak kendini muhafaza edebilmesi ve bölgedeki bu gerilimi düşürmek için çalışıyor olması çok kıymetli" dedi.

Selçuk Bayraktar ise gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek kötülüklere karşı iyiliği yayma çabalarını vurguladı.