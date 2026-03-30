Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart'ta Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yakışıksız ve mesnetsiz ithamlar nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını belirtti.