Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık tazminat davası açtı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart'ta Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yakışıksız ve mesnetsiz ithamlar nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını belirtti.
ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Aydın, "Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." dedi.