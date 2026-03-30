CHP’li belediye önünde köpek katliamı eylemi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 Mart'ta 40 köpeğin katledilerek belediye çöplüğüne atılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Öldürülen köpeklerin yanında ameliyat eldivenlerinin de bulunması, tüm gözleri CHP'li Edremit Belediyesi'ne çevirmişti. Skandalla ilgili soruşturma başlatılırken hayvan hakları savunucuları ve hayvansever yüzlerce vatandaş belediye önünde protesto gösterisi düzenledi. Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 kişilik grup, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ertaş'a tepki gösterdi.