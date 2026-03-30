SON DAKİKA | CHP’li Etimesgut Belediyesi’ne ’zimmet’ soruşturması! 4 gözaltı

Son dakika haberleri: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sayıştay Başkanlığı'nın Etimesgut Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği 2025 yılı olağan hesap ve işlemleri denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş.'nin hesap bilgilerinde usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.