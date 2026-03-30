SON DAKİKA | CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne 'zimmet' soruşturması! 4 gözaltı
Son dakika haberleri: CHP’li Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “zimmet” suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 4 şüpheli gözaltına alırken, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı.
Son dakika haberleri: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sayıştay Başkanlığı'nın Etimesgut Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği 2025 yılı olağan hesap ve işlemleri denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş.'nin hesap bilgilerinde usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığı'na ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte görevli mutemet S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olarak çalışan H.B. hakkında gözaltı kararı verildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya titizlikle devam ediliyor.