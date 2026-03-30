Çocuklar açlıktan ölürken gıdalar çöpe gidiyor

Bu yıl dördüncüsü kutlanacak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün teması 'gıda atığı' olarak belirlendi. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Habitat Programı (UN-Habitat) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), hükümetler, işletmeler ve bireylerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, akademi, yerel topluluklar, kadınlar ve gençleri ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sıfır atık girişimlerine katılmaya çağırıyor. Milyarlarca insan açlıkla mücadele ederken, dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Küresel 'Gıda Krizleri Raporu'na göre, 2024'te 53 ülke ve bölgede 295 milyondan fazla insan akut açlığın çeşitli seviyeleriyle karşı karşıya kaldı. Bu sayı, 2023'e kıyasla 13.7 milyon artış gösterdi. Dünya genelinde ortalama 1.4 milyon kişi ise akut gıda güvensizliğinin en ağır seviyesi olan 'kıtlık'la mücadele ediyor. Bunun yanı sıra, dünya üzerinde 30 milyonu aşkın kişi de 4. seviye akut gıda kriziyle mücadele ediyor. Çocuklar bu krizin en savunmasız grupları arasında yer alıyor. WFP verilerine göre ise her yıl 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybediyor. Dünya genelinde 43 milyon çocuk aşırı açlıkla mücadele ediyor ve 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 45'i açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor.